Друг Дроздова назвал уткой сообщения о плохом самочувствии телеведущего

ТАСС/Владимир Гердо Сообщения о том, что известному советскому и российскому ученому-зоологу, доктору биологических наук и телеведущему Николаю Дроздову потребовалась помощь врачей, не соответствуют действительности, заявил в беседе с РЕН ТВ его друг, композитор Дмитрий Дунаев.