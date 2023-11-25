РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Бессонов
    "Зеленский заявил, что Киев получит корабли для охраны торговых судов"Ладно у зелёного червяка, разжиженные от кокаин...Зеленский заявил,...
  • Иван Иванов
    А будет ли ес и украина в обозримом будущем?????????Бербок заявила, ч...
  • лина любимцева
    Так жаль парня...СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ!! Самые искренние соболезнования родным....Военкора Максудов...

Друг Дроздова назвал уткой сообщения о плохом самочувствии телеведущего

Друг Дроздова назвал уткой сообщения о плохом самочувствии телеведущего

ТАСС/Владимир Гердо Сообщения о том, что известному советскому и российскому ученому-зоологу, доктору биологических наук и телеведущему Николаю Дроздову потребовалась помощь врачей, не соответствуют действительности, заявил в беседе с РЕН ТВ его друг, композитор Дмитрий Дунаев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх