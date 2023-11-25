Друг Дроздова назвал уткой сообщения о плохом самочувствии телеведущего

ТАСС/Владимир Гердо Сообщения о том, что известному советскому и российскому ученому-зоологу, доктору биологических наук и телеведущему Николаю Дроздову потребовалась помощь врачей, не соответствуют действительности, заявил в беседе с РЕН ТВ его друг, композитор Дмитрий Дунаев.
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