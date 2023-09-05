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ВСУ отправляют десант в Крым по нескольким причинам

ВСУ отправляют десант в Крым по нескольким причинам

  Российская авиация поразила четыре военных катера ВСУ, перевозивших десант к Крымскому побережью. Это уже не первая попытка противника прорваться на полуостров, которая сопровождается агрессивными информационными кампаниями со стороны украинских политиков.

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