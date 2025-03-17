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Царьград

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Пожар в Кубани: Георгиевское лесничество охвачено огнем, площадь 10 га

Пожар в Кубани: Георгиевское лесничество охвачено огнем, площадь 10 га

В Краснодарском крае ликвидированы лесные пожары в Анастасиевке, Псеушко и Червякове. Министр рассказал о тушении в Георгиевском лесничестве на 10 гектарах.

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