Спят ли счастливо? Психолог о том, можно ли мужу и жене спать в разных комнатах Ирэн ОрлонскаяПоддержание прочного брака является важной задачей для многих семей, и супруги часто прибегают к различным приметам и суевериям для достижения этой цели.