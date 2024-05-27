Татарстан лидирует по числу участников праймериз «Единой России»

Председатель Госсовета и секретарь Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин подчеркнул, что успешная работа всех уровней власти в Татарстане зависит от того, какой корпус депутатов будет поддержан на выборах.
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