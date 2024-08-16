177 сил, полный привод, 9,9 секунды до «сотни» – новый белорусский кроссовер

Зимой мы познакомились с первенцем собственной марки белорусского завода Белджи. Дорестайлинговый Geely Coolray переименовали в Belgee X50 и выпустили на российский рынок параллельно с обновленным Кулреем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии