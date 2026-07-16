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Газета.ру

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Первым гаджетом OpenAI стала клавиатура для управления Codex за 18 тысяч рублей

Первым гаджетом OpenAI стала клавиатура для управления Codex за 18 тысяч рублей

OpenAI совместно с дизайн-студией Work Louder представила первое фирменное устройство, которым стала компактная клавиатура Codex Micro, предназначенная для работы с агентской системой программирования Codex.

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