Первым гаджетом OpenAI стала клавиатура для управления Codex за 18 тысяч рублей

OpenAI совместно с дизайн-студией Work Louder представила первое фирменное устройство, которым стала компактная клавиатура Codex Micro, предназначенная для работы с агентской системой программирования Codex.
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