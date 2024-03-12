Смоленские чиновники приступили к решению проблем на улице Автозаводская

Поручение обсудить с жителями проблемные вопросы чиновникам дал глава Смоленска Александр Новиков В Смоленске отремонтируют придомовую площадку возле дома № 27 по улице Автозаводской, а также благоустроят мусорную площадку.
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