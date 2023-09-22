Чжухай (ATP). 2-й круг. Хачанов поборется с Болтом, Штруфф – с Гарином

Сетка турнира здесь. Huafa Properties Zhuhai Championships Чжухай, Китай 20 – 26 сентября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 981 785 долларов Открытые корты, хард Второй круг Карен Хачанов (Россия) Алекс Болт (Австралия) Дата проведения 22 сентября, 14.
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