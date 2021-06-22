Вожатая детского лагеря зарезала свою коллегу

ГлагоLАвторский материалНаши редакторы постоянно отбирают для вас лучшие материалыОбществоВожатая детского лагеря зарезала свою коллегу В подмосковном детском лагере «Доброе» вожатая ранила коллегу ножом. Пострадавшая девушка скончалась на месте.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаЧ то творится в лагерях, какой беспредел. Кого попало на работу принимают, дурочек каких-то набрали.Елена Мамонова10 раз надо подумать прежде чем в лагерь ребёнка отправлять,вожатыми всех подряд принимаютКомментировать
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