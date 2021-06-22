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Вожатая детского лагеря зарезала свою коллегу

Вожатая детского лагеря зарезала свою коллегу

В подмосковном детском лагере «Доброе» вожатая ранила коллегу ножом. Пострадавшая девушка скончалась на месте.

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Регина Станиславовна
Ч то творится в лагерях, какой беспредел. Кого попало на работу принимают, дурочек каких-то набрали.
Елена Мамонова
10 раз надо подумать прежде чем в лагерь ребёнка отправлять,вожатыми всех подряд принимают

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