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Царьград

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Николай Патрушев вручил губернатору Камчатки медаль за морские заслуги

Николай Патрушев вручил губернатору Камчатки медаль за морские заслуги

Помощник президента России Николай Патрушев наградил губернатора Камчатки Владимира Солодова медалью за заслуги в морской сфере.

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