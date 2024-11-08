На Камчатке расселено 105 аварийных многоквартирных домов за последние четыре года

За последние четыре года на Камчатке в рамках «Народной программы», запущенной по поручению губернатора Владимира Солодова, расселено 105 аварийных многоквартирных домов в 13 муниципальных образованиях региона.
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