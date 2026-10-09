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ФедералПресс

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В Челябинске составили список проблемных дорог

В Челябинске составили список проблемных дорог

ЧЕЛЯБИНСК, 9 октября, ФедералПресс. В Челябинске составили реестр местных дорог, где сорваны сроки ремонта и обнаружены дефекты.

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