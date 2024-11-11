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Журнал о бизнесе и инвестициях

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The Telegraph узнала о «последней попытке» склонить Байдена к дальним ударам ВСУ

Премьер Великобритании и президент Франции «готовят последнюю отчаянную попытку» убедить Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России до истечения его президентских полномочий, сообщили источники The Telegraph.

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