The Telegraph узнала о «последней попытке» склонить Байдена к дальним ударам ВСУ

Премьер Великобритании и президент Франции «готовят последнюю отчаянную попытку» убедить Байдена разрешить Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь России до истечения его президентских полномочий, сообщили источники The Telegraph.
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