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Пастор и две его жены арестованы по делу об убийстве младенца и изнасиловании его матери

Пастор и две его жены арестованы по делу об убийстве младенца и изнасиловании его матери

В Южно-Африканской Республике (ЮАР) пастор Кайфус Мхаване и две его жены оказались под следствием по делу о гибели четырехмесячного младенца .

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