В России выявили более 23,7 тысячи случаев коронавируса за сутки

Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество зараженных коронавирусом нового типа в России составило 10 392 020 человек.
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