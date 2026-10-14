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Царьград

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Суд в Екатеринбурге снизил компенсацию за травму в автобусе до 500 тысяч

Суд в Екатеринбурге снизил компенсацию за травму в автобусе до 500 тысяч

Свердловский областной суд уменьшил со 800 до 500 тысяч рублей компенсацию морального вреда женщине, которую в мае 2025 года зажало дверями автобуса на остановке в Екатеринбурге и которая при падении получила травмы средней тяжести.

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