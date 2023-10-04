Мэр Сысерти устроит встречу с недовольными строительством полигона

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских проведет встречу с жителями района, которые недовольны планами властей и инвесторов по строительству мусоросортировочного завода и полигона на юге округа на сельскохозяйственных землях.
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