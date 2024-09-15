REUTERS/Evelyn Hockstein Камалу Харрис уличили во лжи в попытке улучшить свои рейтинги – кандидат в президенты заявила, что ее экономический план оценил гендиректор одного из крупнейших инвестиционных банков в мире.
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