Петербург поможет регионам в развитии международного въездного туризма

Завершен образовательный интенсив для конкурса «Открой твою Россию» В Петербурге закончился образовательный интенсив для участников Всероссийского конкурса «Открой твою Россию», сообщает Комитет по развитию туризма.
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