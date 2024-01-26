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Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта

Путин поручил присвоить статус ветерана участникам СВО без контракта

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 апреля текущего года внести изменения в законы, которые предусматривают наделение статусом ветерана боевых действий тех участников специальной военной операции (СВО), которые участвовали в ней без контракта.

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