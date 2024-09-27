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Суд отправил под домашний арест руководителя компаний, которые курирует первый замгубернатора Забозлаев

Суд отправил под домашний арест руководителя компаний, которые курирует первый замгубернатора Забозлаев

Руководитель правительственных компаний «Полярный кварц» и «Промышленные парки Югры» Александр Ермолин отправлен под домашний арест до 18 ноября.

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