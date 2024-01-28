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Откреститься не получится: как Украина увиливает от ответственности после удара по Ил-76

Откреститься не получится: как Украина увиливает от ответственности после удара по Ил-76

На этой неделе произошла очередная трагедия. Из западной установки, как заявил российский президент Владимир Путин, был сбит наш Ил-76 под Белгородом.

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Комментарии
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Вик Норд
Упыри,одно слово...(про то что у них нет ничего святого,даже неуместно упоминать),то что ЭТО просто необходимо уничтожить,я говорю со времени трагедии в Одессе,о котором пол-Украины шутило,в связи с майскими шашлычками...,с тех времён уже СТОЛЬКО наслоилось преступлений что люди начинают забывать,или путаться между алкашом и наркоманом,чего они натворили...,хватит с ними цацкаться,нужна ПОЛНАЯ зачистка Украины.Я уверен,что эти ВСЕ возможности  есть у российской армии,и для этого не нужны ковровые бомбардировки,а всего лишь разрушить инфраструктуру оккупационных зон бандеровцами,это ОРУ электростанций(открытые распределительные устройства),возможны и другие объекты,НО без электричества сейчас,загнётся ЛЮБАЯ страна,и быстро...,ничего не будет,ни производства,ни транспорта,ни воды,с едой...,если кто то(ужаснувшись геноциду) забыл,то именно ТАК они(бандеровцы,если тож забыли),хотели поступить с Донбассом,и Крымом... .
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