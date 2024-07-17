ЕRНМ: овощи семейства капустовых снижают риск метаболического синдрома у детей

Ученые из Международного медицинского университета (Малайзия) установили, что растения семейства Brassicaceae (Капустные) с горьковатым привкусом снижают риск развития ожирения, гипертонии и сахарного диабета, а также нормализуют уровень холестерина в крови у детей.
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