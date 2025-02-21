Андреева обыграла Швентек, Канада выиграла Турнир четырех наций, Рубиалес избежал тюрьмы, Глебов перешел в «Динамо», ассист Захаряна, Вембаньяма выбыл до конца сезона и другие новости

1. Мирра Андреева обыграла Игу Швентек в четвертьфинале турнира в Дубае. В полуфинале россиянка встретится с Еленой Рыбакиной.
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