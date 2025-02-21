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  • КУАТ
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Андреева обыграла Швентек, Канада выиграла Турнир четырех наций, Рубиалес избежал тюрьмы, Глебов перешел в «Динамо», ассист Захаряна, Вембаньяма выбыл до конца сезона и другие новости

1. Мирра Андреева обыграла Игу Швентек в четвертьфинале турнира в Дубае. В полуфинале россиянка встретится с Еленой Рыбакиной.

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Комментарии
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КУАТ
- &quot;Луис Рубиалес избежал тюрьмы по делу о поцелуе Эрмосо.&quot; - неужели? ))
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