Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы бить русскоязычных детей на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Запад в отсутствии реакций на призывы украинского актера театра и кино Богдана Бенюка бить детей за использование русского языка.
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