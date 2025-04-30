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Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы бить русскоязычных детей на Украине

Захарова обвинила Запад в отсутствии реакции на угрозы бить русскоязычных детей на Украине

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Запад в отсутствии реакций на призывы украинского актера театра и кино Богдана Бенюка бить детей за использование русского языка.

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