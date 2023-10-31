США признали мощь русской армии. Рейтинг говорит сам за себя

В US News констатировали, что Россия обошла США в рейтинге самых сильных армий мираИздание U.S. News & World Report на основе социологического опроса составило рейтинг стран, чьи армии считаются самыми сильными в мире.
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