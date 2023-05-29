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Заработала на квартиру: как дочь Варум купила недвижимость в Штатах

Заработала на квартиру: как дочь Варум купила недвижимость в Штатах

Николай Агутин раскрыл семейный секрет. Анжелика Варум и Леонид Агутин с дочкой Социальные сетиЕще недавно Леонид Агутин рассказывал, что его дочь Елизавета, живя в Америке, вынуждена работать официанткой, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.

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