Активы на 90 млн долларов изъяли у олигархов в Казахстане

Официальный Telegram-канал Правительства РК Генеральная прокуратура Казахстана изъяла у олигархов и передала в государственную казну активы общей стоимостью в 40 миллиардов тенге (более 90 миллионов долларов).
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