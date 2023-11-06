Свидетель разборок на детской площадке в Купчино стал фигурантом дела о хулиганстве

Следователи посчитали, что молодой человек тоже издевался над школьником. Ученик девятого класса, которого изначально допросили в качестве свидетеля, стал фигурантом уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство») после разборок подростков на детской площадке во Фрунзенском районе Петербурга.
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