Свидетель разборок на детской площадке в Купчино стал фигурантом дела о хулиганстве

Следователи посчитали, что молодой человек тоже издевался над школьником. Ученик девятого класса, которого изначально допросили в качестве свидетеля, стал фигурантом уголовного дела по статье 213 УК РФ («Хулиганство») после разборок подростков на детской площадке во Фрунзенском районе Петербурга.