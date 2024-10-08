Бермудский треугольник – словосочетание, от которого бросает в дрожь уже много десятилетий. Небольшая зона в Атлантическом океане, где якобы без следа исчезают корабли и самолеты, окутана тайнами и легендами.
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