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Киев смог собрать меньше трети денег для отопительного сезона на Украине

Киев смог собрать меньше трети денег для отопительного сезона на Украине

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Украина смогла профинансировать подготовку к зиме лишь на четверть от предусмотренного планами объема.

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