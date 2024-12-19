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Именно евреи придумали геноцид

Именно евреи придумали геноцид

Мнение  от  камрада.  Орфография и  пунктуация  в  основном  сохранены.как то все забыли, что именно евреи придумали геноцид (Примечание:  да  ничего  не  забыли,  я   лично  всегда  об  этом говорю).

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Первое предательство,, почитайте библию, совершили евреи, после того как обратили в свою веру народ племени, а когда после исполнения обряда мужчины не могли оказать им сопротивление вырезали их, а женщин захватили в рабство и на рынок работорговли.... Самые подлые в мире англосаксы которые создали первые концлагеря, движение скинхедов и т.д., жидомасоны, хохлы, паны.... Все кризисы, цветные революции, терроризм и т.д. идет от них....
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