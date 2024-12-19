Именно евреи придумали геноцид

АНГЕЛ АНГЕЛ

Первое предательство,, почитайте библию, совершили евреи, после того как обратили в свою веру народ племени, а когда после исполнения обряда мужчины не могли оказать им сопротивление вырезали их, а женщин захватили в рабство и на рынок работорговли.... Самые подлые в мире англосаксы которые создали первые концлагеря, движение скинхедов и т.д., жидомасоны, хохлы, паны.... Все кризисы, цветные революции, терроризм и т.д. идет от них....