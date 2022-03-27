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Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования.

Бобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ГРАЖДАНБобруйский горисполком информирует о наличии свободных жилых помещений арендного пользования:Адрес жилого помещенияКол-вокомнатПлощадьСостояниежилогопомещенияРазмер платы за жилое помещение (без комму-нальных услуг)*, руб.

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