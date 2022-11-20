Военное обозрение

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Три вопроса президенту

Три вопроса президенту

«У чекиста должна быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки». Ф. Э. Дзержинский Раньше думай о Родине, а потом о себе Слова Дзержинского в эпиграфе всегда вызывали трепет и побуждали молодежь периода СССР к беззаветному служению Родине.

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