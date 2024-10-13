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Браташ после 0:2 с «Амуром»: «Засушили первые два периода? То есть как воблу, да? Смогли засушить, вот и засушили»

Браташ после 0:2 с «Амуром»: «Засушили первые два периода? То есть как воблу, да? Смогли засушить, вот и засушили»

Главный тренер «Лады» Олег Браташ после поражения от «Амура» (0:2) заявил, что он остался доволен качеством игры.

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