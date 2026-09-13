Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему Александр III был миротворцем, но армия его ненавидела

В русской истории немного найдётся фигур столь же противоречивых, как император Александр III. Он вошёл в учебники под почтительным прозвищем Миротворец — за тринадцать лет правления Россия не участвовала ни в одной войне.

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