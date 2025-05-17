Дело таганской ОПГ. Чем промышляла в России одна из самых жестоких банд

Суд огласил приговор 10 членам организованной преступной группы, известной как таганская, 12 мая. В чем обвинялись участники одной из самых жестоких банд Москвы, какие преступления были доказаны и какое возмещение получат пострадавшие — в материале «Известий».
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