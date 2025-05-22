Fox News назвал палату представителей США хосписом после смерти Коннолли

Палата представителей Конгресса США напоминает место, похожее на хоспис. Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил ведущий после сообщения о смерти шести демократов, находившихся на службе, за последний год с небольшим.
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