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Fox News назвал палату представителей США хосписом после смерти Коннолли

Fox News назвал палату представителей США хосписом после смерти Коннолли

Палата представителей Конгресса США напоминает место, похожее на хоспис. Об этом в эфире американского телеканала Fox News заявил ведущий после сообщения о смерти шести демократов, находившихся на службе, за последний год с небольшим.

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