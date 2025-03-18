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Фиона Хилл заявила об открытых насмешках Владимира Путина над Трампом

Фиона Хилл заявила об открытых насмешках Владимира Путина над Трампом

Бывший специальный помощник Трампа рассказала об открытых насмешках Владимира Путина над Трампом.Фиона Хилл, бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам, в интервью The Foreign Affairs заявила, что Владимир Путил во время переговоров открыто насмехается над Дональдом Трампом.

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