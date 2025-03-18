Фиона Хилл заявила об открытых насмешках Владимира Путина над Трампом

Бывший специальный помощник Трампа рассказала об открытых насмешках Владимира Путина над Трампом.Фиона Хилл, бывший специальный помощник президента США по европейским и российским делам, в интервью The Foreign Affairs заявила, что Владимир Путил во время переговоров открыто насмехается над Дональдом Трампом.