Кинопарк "Москино" стал новой площадкой для регистрации брака

В Москве теперь можно пожениться прямо на площадке кинопарка "Москино".Центральная киносъёмочная площадка страны, он же кинопарк "Москино" стал местом, где можно устроили церемонию бракосочетания.
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