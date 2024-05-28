На Смоленщине комплексное отремонтируют детский центр «Голоевка»

Василий Анохин заручился поддержкой Минпросвещения для проведения всех необходимых работ Министерство просвещения России поможет провести комплексное обновление детского социально-оздоровительного центра «Голоевка» в Смоленской области.
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