Театр абсурда

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Милохин вернулся в Россию, а Шепелев признается в любви к Зеленскому

Милохин вернулся в Россию, а Шепелев признается в любви к Зеленскому

Юрий Кот   Не сказать, что в этой новости что-то особенно удивляет. Караван возвращенцев только начинает свой путь — всеми правдами и неправдами, порой через самые труднодоступные места испуганные патриоты будут стремиться обратно, к источнику.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
Петушиные выходки Пидрохина попадают по статью о пропаганде ЛГБТ, отправить его в &quot;хату&quot; на недельку, выйдет оттуда без зубов и сильно притихший - не доходит через голову, доведут через ..опу.
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