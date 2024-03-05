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Закон, порядок, государство

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Александр Куренков дал старт Всероссийскому командно-штабному учению по паводкам и пожарам

Александр Куренков дал старт Всероссийскому командно-штабному учению по паводкам и пожарам

5-6 марта проводится Всероссийское командно-штабное учение (КШУ) по безаварийному пропуску весеннего половодья, а также защите населенных пунктов и объектов экономики от ландшафтных пожаров.

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