Трамп склоняется к расширению военной операции против Ирана

Соединенные Штаты рассматривают различные варианты развития боевых действий в отношении Ирана, среди них усиление бомбардировок, отправка наземных войск для захвата островов в районе Ормузского пролива и удары по энергетическим объектам страны.
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