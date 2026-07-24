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Пензенские поисковики в Беларусии нашли останки 38 солдат времен ВОВ

Пензенские поисковики в Беларусии нашли останки 38 солдат времен ВОВ

В Брестской области в Каменецком районе завершилась 16-я совместная экспедиция пензенского отряда «Поиск-Вездеход» и военнослужащих 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь.

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