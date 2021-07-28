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Ландескуг подписал контракт с «Колорадо» на 8 лет с кэпхитом 7 млн долларов

«Колорадо» подписал новый контракт с капитаном команды Габриэлем Ландескугом. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 8 лет, а его средняя зарплата составит 7 миллионов долларов (общая сумма контракта 56 млн долларов).

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