Ландескуг подписал контракт с «Колорадо» на 8 лет с кэпхитом 7 млн долларов

«Колорадо» подписал новый контракт с капитаном команды Габриэлем Ландескугом. Соглашение с 28-летним форвардом рассчитано на 8 лет, а его средняя зарплата составит 7 миллионов долларов (общая сумма контракта 56 млн долларов).
Популярные статьи
- Мирончик-Иванова о Тимановской: «За что ее должны посадить? У нас в стране нет статьи, по которой можно получить срок за критику федерации»
- ЕС рассмотрит возможность предоставления политического убежища легкоатлетке Тимановской
- Светлана Тихановская: «Бегунья Тимановская – доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником, если заговорит»
Свежие комментарии