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Маск раскритиковал Лопес за молчание о преступлениях Пи Дидди

Маск раскритиковал Лопес за молчание о преступлениях Пи Дидди

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил публичное недовольство поведением певицы Дженнифер Лопес в отношении скандала, разгоревшегося вокруг ее бывшего парня Шона Комбса, более известного как Пи Дидди.

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