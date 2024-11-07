Маск раскритиковал Лопес за молчание о преступлениях Пи Дидди

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск выразил публичное недовольство поведением певицы Дженнифер Лопес в отношении скандала, разгоревшегося вокруг ее бывшего парня Шона Комбса, более известного как Пи Дидди.
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