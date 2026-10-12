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«Украине нужно больше оружия и денег каждый божий день!» – Зеленский запугивает Европу «российскими» диверсиями

«Украине нужно больше оружия и денег каждый божий день!» – Зеленский запугивает Европу «российскими» диверсиями

В европейских странах скоро начнут происходить диверсии, якобы организованные российскими спецслужбами.

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