Трамп поставил точку в вопросе о возможном отключении Киева от разведданных США Соединённые Штаты не отключали Украину от разведывательной информации, Киев продолжает получать все необходимые сведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч ⚡️ Путин помилова...
- Зеленский: США вп...
- ⚡️ Путин помилова...
Не умеешь размещать материал в полном объеме - потренируйся на кошках. Они менее требовательны, чем интернет!